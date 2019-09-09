Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,26% и составил 2804,83 пункта.

Индекс РТС прибавил 0,28% и достиг отметки 1344,25 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.