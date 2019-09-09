Курс доллара снизился до 65,55 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 18 копеек на фоне дорожающей нефти.

Курс евро опустился на 19 копеек, до отметки 72,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.

Напомним, что мировые цены на нефть в понедельник утром заметно растут на фоне ожиданий того, что со сменой главы минэнерго Саудовской Аравии ее политика в этой сфере останется без изменений.

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