День доброго мороженого прошел во Владивостоке

Благотворительная акция День доброго мороженого прошла в районе Спортивной гавани Владивостока. Организатором мероприятия выступил фонд «Сохрани жизнь», много лет помогающий детям с онкологическими заболеваниями.

Замысел акции заключался в том, что каждый участник праздника мог сделать благотворительный взнос в адрес фонда и получить в награду мороженое, передает ИА PrimaMedia. Все собранные средства пойдут на лечение маленьких пациентов краевого онкоцентра детской клинической больницы №1, с которым сотрудничает фонд «Сохрани жизнь».

Глава Приморья Олег Кожемяко также принял участие в акции – он прошел по набережной, останавливаясь у многих палаток, и везде оставил пожертвования.

«Мы видим, что такая совместная работа оказывает помощь детям. Это дополнительные денежные средства, которые позволяют приобрести необходимые дорогостоящие препараты. Они оказывают действенное лечение, и мы видим, что дети выздоравливают – это вселяет надежду и уверенность в детей, в их родителей. Я благодарен всем организаторам акции и участникам за такое неравнодушное отношение к проблемам детской онкологии, потому что эти средства помогут еще нескольким ребятам стать здоровыми, полноценными и ощутить всю прелесть и красоту жизни – я в этом уверен и думаю, что так и произойдет» – сказал губернатор Приморья.

В этом году День доброго мороженого объединил 16 команд, выставивших на обмен за благотворительные взносы разнообразную продукцию: сувениры, книги приморских писателей, и угощения. Обменять на помощь детям удалось более 3 тыс. порций мороженого.

Участников акции ждали также концерт приморских творческих коллективов, мастер-классы, квесты, конкурсы и работа фотозон.