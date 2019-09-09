Ученые заявили о двукратном увеличении площади вырубки лесов в Амазонии

Вырубка лесов в бразильской части Амазонии за первые восемь месяцев 2019 года составила около 6 тыс. 404 кв. км леса, что на 91,9% больше показателя за тот же период 2018 года, сообщил бразильский национальный институт космических исследований INPE со ссылкой на полученные с помощью спутниковой системы Deter данные.

Как пишет Deutche Welle, только в августе 2019 года было вырублено около 1 тыс. 700 кв. километров амазонских лесов, что в три с лишним раза больше, чем за тот же месяц предыдущего года. При этом эксперты заявили, что показатель вырубки лесов в Амазонии за весь 2019 год достигнет 10 тыс. кв. километров.

Более точные данные по вырубке поступят в ноябре, когда INPE представит годовые показатели.

Напомним, в 2010 году в INPE заявили, что в течение минувшего года темпы вырубки лесов в бассейне Амазонки сократились в два раза.