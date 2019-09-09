Минтранс и «Аэрофлот» выступили против расширения аэропорта Домодедово

Министр транспорта Евгений Дитрих направил в правительство проект доклада президенту Владимиру Путину с критикой проекта расширения аэропорта Домодедово, следует из письма директора Домодедово Игоря Борисова вице-премьеру Максиму Акимову.

«Проект доклада в основном воспроизводит тезисы АО МАШ», – говорится в письме Борисова.

Как пишет «Коммерсант», Домодедово предлагает к 2040 году построить дополнительно шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. Аэропорт оценивает инвестиции в свое расширение до 2040 года в 741 млрд рублей.

По данным газеты, Дитрих в проекте доклада президенту утверждает, что инфраструктура МАУ достаточна и без расширения Домодедово, ее пропускная способность составляет 236 млн пассажиров в год, тогда как в 2018 году пассажиропоток МАУ составил только 97 млн человек. Он отметил также, что расширение Домодедово не согласовано со стратегией развития аэронавигационной системы России до 2030 года и приведет к снижению безопасности полетов.

При этом расширение аэропорта создаст «дискриминационные условия» для Шереметьево и Внуково, а также аденет и интересы «Аэрофлота», поскольку предполагает увеличение количества назначенных перевозчиков на всех направлениях из Москвы минимум до трех. Евгений Дитрих ссылается на расчеты «Аэрофлота», по которым авиакомпания будет ежегодно терять из-за этого 240 млн долларов.

Гендиректор Домодедово Игорь Борисов в письме Максиму Акимову опровергает тезисы господина Дитриха. Так, он указывает, что пропускная способность МАУ не превышает 170 млн пассажиров, а после завершения всех уже одобренных проектов создания и реконструкции ВПП составит 199 млн человек.

Напомним, в июне в Счетной палате сообщили, что проект модернизации аэропорта Домодедово, реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к снижению пропускной способности воздушной гавани.