Текслер побеждает на выборах в Челябинской области после обработки 100% протоколов

Врио главы Челябинской области, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,31% голосов на выборах губернатора региона после обработки 100% протоколов, сообщили в облизбиркоме.

«На данный момент обработано 100% протоколов. Алексей Текслер набрал 69,31% голосов. Кандидат от КПРФ Константин Нациевский набирает 12,02% голосов, Виталий Пашин от ЛДПР – 8,84%, Сергей Смышляев от партии «Родина» – 3,27%, Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила» – 3,23%», – передает ТАСС сообщение облизбиркома.

Отметим, что Алексей Текслер стабильно лидировал в ходе подсчета голосов в области.

По данным челябинского облизбикома, после обработки 79,22% протоколов явка составила 46,89% (38,12% на 20.00 на губернаторских выборах 2014 году). По словам председателя областной избирательной комиссии Сергея Обертаса, нарушений, способных повлиять на результат волеизъявления граждан, не зафиксировано.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

46-летний кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер 19 марта назначен врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики России.

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