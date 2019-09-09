Глава СПЧ Федотов дал оценку прошедшим в России выборам

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что выборы в единый день голосования 8 сентября в России прошли нормально, о некоторых проблемах и недостатках будет доложено российскому лидеру Владимиру Путину.

«На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально», – передает РИА «Новости» слова Федотова.

По его словам, при этом все равно есть и проблемы, и недостатки, которые надо устранять в будущем.

«Все это отразится в докладе президенту», – сказал он.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах России. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, в трех столицах регионов – глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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