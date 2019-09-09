В России предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов скорой помощи, заявил член комитета Юрий Кобзев.

«Скорая помощь оказывается в экстренных случаях. Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», – передает ТАСС слова Кобзева, который добавил, что пока «страховые компании не со всем согласны».

Он отметил, что тема обсуждается в рамках профильного экспертно-консультативного совета при комитете, но «необходим договор с обществом».

«Мы знаем, что есть конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, мы будем делать все, чтобы человек получал ее бесплатно. Но если кто-то этому препятствует (а тот, кто ложно вызывает скорую помощь, препятствует ее оказанию нуждающимся), должен нести ответственность», – сказал парламентарий.

Кобзев добавил, что речь не идет о «платном вызове скорой помощи».

«Мы говорим об ответственности за ложный вызов скорой помощи. Это очень сложный механизм, и наше общество, возможно, не совсем готово к этому. Но мы обязаны об этом говорить», – заявил депутат.

Он добавил, что, например, в Израиле вызов стоит 100 шекелей и речь идет скорее о перевозке в больницу, чем о выполнении каких-либо лечебных манипуляций на дому, а сегодня до 50% вызовов скорой помощи в России не имеют отношения к категории экстренных и неотложных.

«Часто это бывает так: «у меня нога побаливает», и в такой ситуации человек спокойно сам может обратиться в больницу, но предпочитает вызвать скорую помощь, потому что у него твердое убеждение, что по любому поводу она должна к нему нестись», – продолжил Кобзев.

Кобзев также напомнил, что в Кодексе России об административных правонарушениях уже установлена ответственность за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб в размере от одной до полутора тысяч рублей.

«Но эта норма не работает (в случае с медицинской помощью), у нас нет никакой судебной практики, потому что ни один мировой судья не возьмется разбирать, был ли этот вызов ложным или нет», – указал он.

Напомним, в октябре 2007 года штрафовать граждан за ложные вызовы скорой помощи предложила на заседании городского правительства тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.