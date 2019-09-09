Французская Figaro назвала Киев российским городом

Французская газета Figaro опубликовала видео выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором указала Киев, как российский город.

На сайте газеты транслировалось выступление Зеленского после освобождения Россией и Украиной осужденных и задержанных лиц, которое состоялось 7 сентября. Местом выступления французы указали «Киев, Россия».

В августе The Guardian поместила снимок с фестиваля, сделанный фотокорреспондентом Сергеем Мальгавко, в топ-20 лучших снимков дня с подписью: «Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль «Таврида-АРТ» недалеко от города Судак». Однако позднее слово «Россия» из подписи снимка удалили.

Напомним, постпред Республики Крым при президенте Георгий Мурадов заявил, что изменение подписи с Россией к фотографии в британском издании The Guardian демонстрирует давление западных властей на СМИ страны.

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