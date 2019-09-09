Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга после обработки 95% протоколов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,58% голосов после обработки 95% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Надежда Тихонова от «Справедливой России» набрала 16,87%, Михаил Амосов («Гражданская платформа») – 15,9% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка избирателей на 18.00 мск воскресенья составила 23,69%.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что по данным первых экзитполов – опросов на выходе с избирательных участков, на выборах глав Республики Алтай, Мурманской и Астраханской областей, а также Санкт-Петербурга лидируют Олег Хорохордин, Андрей Чибис, Игорь Бабушкин и Александр Беглов соответственно.

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