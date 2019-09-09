ВМФ избавили от украинских двигателей

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в Ростех) создала линейку двигателей для российского флота, который ранее использовал силовые установки производства Украины, заявил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от 8 тыс. л.с. до 25 тыс. л.с. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386. Эти двигатели позволяют сформировать практически всю номенклатуру силовых агрегатов для кораблей ВМФ России и закрыть потребности Минобороны», – передает РИА «Новости» слова Шмотина.

Двигателестроительная компания «Сатурн» входит в ОДК. В период с 2014 по 2017 год на предприятии велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам «М90ФР», «Агрегат-ДКВП» и «М70ФРУ-Р». Именно эти двигатели призваны обеспечить России независимость от украинского импорта. Ранее Украина поставляла газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356.

Ранее сообщалось, что все строящиеся в России фрегаты в течение 2018 и 2019 годов будут оснащены отечественными двигателями, разработанными «Сатурном» в рамках программы импортозамещения.

Напомним, в январе 2018 года Шмотин заявил, что новые корабельные газотурбинные двигатели, разработанные на рыбинском предприятии «Сатурн», превосходят по характеристикам украинские аналоги.

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