Немецкий детектив предложил Малайзии обсудить передачу данных по MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил о готовности обсудить с властями Малайзии вопрос передачи материалов расследования по делу о крушении рейса МН17 на Украине после заявления премьера Махатхира Мохаммада в о готовности рассмотреть его доказательства.

«Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката. Чтобы (эти представители смогли) проинформировать затем малайзийское правительство о том, как все запланировано, если условия будут выполнены», – передает РИА «Новости» ответ Реша на вопрос, готов ли он представить правительству Малайзии материалы своего расследования.

В августе Реш, расследовавший катастрофу малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом, хотел обнародовать информацию о причинах трагедии.

Напомним, 5 сентября премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции пострадавших и заявил о готовности выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.

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