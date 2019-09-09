Китайские ученые услышали неизвестные сигналы из космоса

Китайские ученые зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески (FRB, от англ. Fast Radio Bursts) – сигналы неизвестного происхождения, идущие от источника, находящегося на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», – передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа сообщение китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Сферический радиотелескоп телескоп FAST, расположен в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.

Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. Ученые не могут объяснить их природу.

Напомним, 25 сентября 2016 года китайские ученые ввели в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FASТ на юго-западе страны, который позволит наблюдать слишком далекие от Земли объекты.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД