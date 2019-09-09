Президент Microsoft вступился за Huawei перед властями США

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что считает несправедливыми меры, предпринятые властями США против китайской компании Huawei, сообщили СМИ.

По словам президента Microsoft, глава Белого дома Дональд Трамп и его помощники так и не объяснили, почему считают Huawei угрозой для безопасности США и принимают против нее ограничительные меры, передает ТАСС.

Смит отметил, что Вашингтон не должен препятствовать тому, чтобы Huawei покупала продукцию американских компаний, в том числе программное обеспечение.

Президент Microsoft отметил, что подобные меры следует принимать «на основании фактов, логических выводов и законов». По его словам, Microsoft обращалась к властям за разъяснениями по поводу их позиции относительно Huawei. По словам Смита ответ был таким: «Если бы вы знали то, что знаем мы, вы бы с нами согласились».

Говоря о позиции Microsoft, он отметил, что в компании хотели бы знать правду для того, чтобы принимать решение самостоятельно.

«Заявить технологической компании, что она может продавать свою продукцию, но не покупать операционные системы или чипы – это то же самое, что сказать владеющей отелями компании, что она может открывать двери, но не ставить кровати в номерах или не подавать еду в ресторане. В любом случае вы создаете угрозу выживанию этой компании», – добавил Смит в интервью Bloomberg.

В январе сообщалось, что США предъявили Huawei обвинения в общей сложности по 23 пунктам, китайская компания оценила потери из-за санкций США в миллиарды долларов.

Напомним, в конце августа ФБР заподозрило Huawei в краже ПО для камеры смартфона.

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