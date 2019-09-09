Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области

Врио губернатора Астраханской области, самовыдвиженец Игорь Бабушкин по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона, следует из онлайн-табло областной избирательной комиссии.

По данным облизбиркома, Бабушкина поддержали 75,64% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

На втором месте на выборах губернатора Астраханской области оказался выдвинутый партией КПРФ депутат Госдумы Николай Арефьев с 11,81%. Депутат областной думы от ЛДПР Тимофей Щербаков получает 5,12%, а кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев – 4,82%.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.