В России рассекретили документы о пакте Молотова – Риббентропа

Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные пакту о ненападении, заключенному СССР и нацистской Германией в 1939 году.

«На сайте Минобороны России к 80-летию со дня подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом открыт новый мультимедийный раздел с рассекреченными уникальными документами из фондов Центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны». Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», – отметили в российском военном ведомстве.

Представленные документы содержат информацию о подготовке к заключению договора, а также описывают ситуацию в Европе накануне войны и боевые действия на территории Польши в 1939 году.

Так, в шифротелеграммах начальника главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса говорится о «неподдельном энтузиазме», с которым украинское население встречает советские войска, разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии, их большой заинтересованности в жизни СССР», отмечает Минобороны.

В служебной записке наркому обороны СССР, написанной от руки начальником Генерального штаба Красной Армии Борисом Шапошниковым весной 1938 года, оценивается возможность военного союза Польши и Германии. «По оценке советских военных специалистов, наиболее вероятной угрозой для СССР в этот период является не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся «в орбите» фашистского блока. Из документа следует, что объединенные силы Германии и Польши в канун войны насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов», – говорится в сообщении Минобороны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто вынудил Москву подписать Пакт о ненападении между Германией и СССР, более известный как пакт Молотова – Риббентропа.

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