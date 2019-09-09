Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров по итогам обработки 99,07% протоколов побеждает на выборах главы республики, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, по итогам обработки 99,07% протоколов Хабирова поддержали 81,99% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набирает 6,9% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) – 4,55%, Зульфия Гайсина («Яблоко») – 1,53%, Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») – 1,23%, Рафис Кадыров («Патриоты России») – 1,1%, Владимир Барабаш («Гражданская сила») – 0,97%, Владимир Кобзев (Партия пенсионеров) – 0,81%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.