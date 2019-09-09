Чибис побеждает на выборах губернатора Мурманской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области, кандидат от «Единой России» Андрей Чибис по итогам обработки всех протоколов побеждает на выборах главы региона, сообщили в областной избирательной комиссии.

По данным областной избирательной комиссии, по итогам обработки всех протоколов Чибиса поддержали 60,07% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

При этом в избиркоме уточнили, что пока не обработаны данные 35 человек, которые проголосовали на цифровых участках в Москве.

«У нас еще цифровые участки не заведены (...), все остальные [данные] заведены. Чибис – 60,07%», – сообщили в комиссии. На втором месте на выборах губернатора Мурманской области оказался кандидат от ЛДПР Максим Белов (18,27% голосов), на третьем – представитель КПРФ Михаил Антропов (11,38%).

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.