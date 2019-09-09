В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 14 градусов тепла. К обеду воздух прогреется до плюс 20 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.