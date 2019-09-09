Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкальского края

Врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов после обработки 99,35% протоколов набирает 89,63% голосов избирателей на выборах главы региона, следует из данных ЦИК.

Второе место на выборах губернатора Забайкальского края занимает Елена Краузе от Партии пенсионеров с 3,32% голосов, третье – Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» с 2,5%, четвертое – Яна Шпак от Партии роста, у нее 2,06% голосов, передает ТАСС.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.