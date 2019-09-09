Шумков побеждает на выборах губернатора Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков после обработки 99,17% протоколов уверенно лидирует на выборах главы региона, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, по итогам обработки 99,17% протоколов Шумкова поддержали 80,87% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

На втором месте на выборах губернатора Курганской области оказался кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,76% голосов. Третье место у Татьяны Майбороды от «Справедливой России», она набирает 4,69% голосов. Четвертым идет Юрий Ярушин с 3,33%.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.