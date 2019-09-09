Генсек ООН призвал Россию и Украину возобновить диалог на всех уровнях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал состоявшийся обмен заключенными и задержанными лицами между Россией и Украиной и выразил надежду на возобновление конструктивного диалога между Москвой и Киевом на всех уровнях, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь приветствует обмен заключенными и задержанными, который произошел 7 сентября между Россией и Украиной, и высоко оценивает усилия всех, кто был причастен к его реализации, в том числе президента [Украины] Владимира Зеленского и президента [России] Владимира Путина», – приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Гутерриш также выразил надежду на то, что осуществленный обмен поможет возобновлению конструктивного диалога между двумя государствами. «Он [генсек ООН] надеется, что это важное гуманитарное событие послужит положительным шагом на пути к укреплению доверия обеих сторон, возобновлению постоянного и конструктивного диалога на всех уровнях, что впоследствии приведет к окончательному разрешению конфликта в Восточной Украине», – говорится в сообщении.

Кроме того, генсек ООН призвал Россию и Украину продолжить принимать шаги в направлении уменьшения напряженности, а также претворения в жизнь Минских соглашений.

Напомним, в субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. В Кремле приветствовали возвращение россиян домой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

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