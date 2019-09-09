СК попросил арестовать подозреваемого в нападении на Памфилову

Следственный комитет России ходатайствует о заключении под стражу подозреваемого в нападении на председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщили в Басманном суде Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения сроком до 6 ноября в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище)», – сказала ТАСС представитель суда.

Подозреваемый в нападении на Памфилову был задержан в субботу. Сообщалось, что его обнаружили в лесу.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, около 10-15 раз пытался ударить главу ЦИК электрошокером в живот и скрылся. Памфилова рассказала, что после нападения у нее остались ожоги, царапины и синяки. Тем не менее глава ЦИК отказалась от госохраны.

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