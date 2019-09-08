Утонувший на Кипре трехлетний ребенок оказался гражданином Украины

Ребенок, который утонул в субботу на Кипре, был гражданином Украины, а не России, сообщили в российском посольстве в Республике Кипр.

«Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины», – передает ТАСС слова представителя посольства.

Накануне о смерти трехлетнего ребенка из России в бассейне одного из домов в западной части Кипра сообщили местные издания.