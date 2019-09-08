В ЦИК выразили надежду на объективность наблюдателей

Замглавы ЦИК России Николай Булаев выразил надежду, что наблюдатели за выборами будут объективно интерпретировать происходящие события и не станут «придумывать какое-то свое кино».

«Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто имеет возможность наблюдать, объективно интерпретировали происходящие события и не пытались рядом с тем, что мы открыли, придумывать какое-то своё кино, потому что очень часто некоторые наши коллеги пытаются фейковые сюжеты представить, что мол, увидели там», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем, политический консультант и руководитель региональных программ «Общественный экспертный совет» Петр Ханас, комментируя выборы губернатора Сахалинской области, заявил, что в отличие от материка, в островном регионе ярко выражены устойчивые электоральные предпочтения, пишет ИА SakhalinMedia.

«Сильных протестных настроений на этот счет среди населения островного региона не наблюдается. Хочу также отметить, участки на Сахалине открылись вовремя, члены комиссии работают слажено, явных нарушений на участках не наблюдается», – сказал Ханас.

Отметим, что утром в воскресенье наибольшее количество нарушений фиксируется на выборах в Хабаровском крае.