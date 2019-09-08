Военные Турции и США начали совместное патрулирование северо-востока Сирии

В воскресенье военнослужащие Турции и США приступили к первому совместному наземному патрулированию на северо-востоке Сирии, где планируется создать зону безопасности, сообщает Анатолийское агентство.

По данным СМИ, американо-турецкий военный конвой вышел из уезда Акчакале в Турции, расположенного на границе с Сирией, передает ТАСС.

7 августа военные двух стран договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа прибыла первая группа военнослужащих США для работы в этой структуре.

На севере Сирии должна быть создана буферная зона, куда смогут вернуться сирийские беженцы из Турции. Эта зона должна стать защитным поясом для границы Турции.

Добавим, что в начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критиковал США за авиаудар по Идлибу.