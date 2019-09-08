Жители Дагестана устроили танцы на дорогах в папахах в честь победы Нурмагомедова

После защиты титула бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым в Махачкале и других городах Дагестана жители устроили празднование на улицах. На центральных проспектах дагестанской столицы образовались пробки.

Жители республики смотрели бой в кинотеатрах, кафе и ресторанах. В Дербенте экран установили на городской набережной и на площадке возле Азербайджанского государственного драматического театра. В Махачкале молодежь заполнила до отказа самый большой кинотеатр «Россия», сообщает НТВ.

После победы россиянина жители городов Дагестана вышли праздновать на улицы. Многие болельщики были в белых папахах. В Махачкале на центральных проспектах образовались пробки, а люди устраивали пляски прямо на проезжей части.

Пробки, в частности, наблюдались на пересечении проспектов имени Имама Шамиля и Магомеда Ярагского, на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале, на пересечении проспектов Гагарина и Агасиева в Дербенте. Водители сигналили друг другу, поздравляя с победой бойца. Некоторые размахивают флагами России и Дагестана.

В ночь на воскресенье Нурмагомедов защитил свой титул, досрочно удушающим приемом победив американца Дастина Порье.

Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед, ни разу не проиграл.