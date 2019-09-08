В воскресенье синоптики пообещали москвичам дождливую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 14 градусов тепла. К обеду воздух прогреется до плюс 20 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.