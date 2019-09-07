Слон забрел в деревню в Белоруссии

Цирковой слон, гулявший по деревне на западе Белоруссии, напугал местных жителей.

«Необычное сообщение поступило в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала, что в деревне Лесково (под Кобрином в Брестской области) по гравийной дороге ходит слон», – говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.

На место прибыли экипаж ГАИ и участковый. К тому времени за слоном уже приехал работник цирка. Выяснилось, что возле соседней деревни у них стоянка, где животные ждут таможенного оформления.

В какой-то момент слон сломал изгородь и пошел своей дорогой. Сотрудники милиции помогли вернуть животное в загон. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии и видео прогулки двух слонов по улицам Якутска.