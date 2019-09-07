Фредерик Бегбедер захотел сыграть в кино Раскольникова

Французский писатель Фредерик Бегбедер заявил о желании исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

«С удовольствием сыграл бы Раскольникова, который убил старушку. Убил, а потом давай причитать: «Что я наделал, что я наделал?! В общем хотел бы сыграть человека, который кого-то убил, а потом начал переживать. Это же основа нашей жизни: мы сначала делаем, потом переживаем», – цитирует ТАСС Бегбедера.

Писатель приехал в Москву на презентацию фильм «Элефант», в котором он сыграл одну из ролей.

«Это был очень русский, очень добрый, очень грустный, очень романтичный фильм. Да, я вот решил стать кинозвездой, правда, слегка с этим запоздал, возраст у меня уже серьезный», – с улыбкой отметил писатель.

По словам продюсера Алексея Гуськова, подарком для Бегбедера станут гастроли во Франции Вахтанговского театра, который покажет «Евгения Онегина».

Ранее колумнист New York Times Морин Дауд назвал президента США Дональда Трампа «опьяненным Россией» и заявил о его сходстве с героем произведения Достоевского Родионом Раскольниковым.



