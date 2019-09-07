Синоптики рассказали о погоде в Москве

В субботу, 7 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность, по области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 22-24 градусов, по области – 20-25 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.