В Германии загорелось судно с российским экипажем

В результате произошедшей в пятницу аварии грузового судна Kelly на Эльбе погиб один человек, двое пострадали. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев, сообщили в Германской службе расследования аварий на море.

«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

По предварительной информации, пожар возник в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты. В настоящее время горение ликвидировано.

Двое членов экипажа получили сильные ожоги и были госпитализированы на вертолетах в специальную клинику Гамбурга.

Инцидент произошел недалеко от немецкого города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония).

Как сообщил представитель службы расследования аварий на море, сейчас судно транспортируют в безопасное место. Впоследствии оно будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля.

Расследованием занимается водная полиция Гамбурга.