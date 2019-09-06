Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, который отрекся от престола в конце 2018 года из-за брака с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2015», считает, что сделал ошибку.

Мухаммад V выразил сожаление, что решения, которые он принимал в своей личной жизни, спровоцировали раздор в соцсетях. Кроме того, он отметил недовольство из-за появления в Сети его личных фотографий и клеветы о его жизни, пишет Daily Mail.

«Дворец Келантана возмущен и осуждает распространение в социальных сетях личных фотографий его королевского высочества султана Мухаммада V и всех неподобающих постов по поводу его частных и персональных дел. Дворец Келантана решительно отрицает любые не соответствующие действительности и клеветнические комментарии, которые сопровождали фотографии», – сказано в официальном заявлении экс-короля.

Напомним, 17 июля в СМИ появились сообщения о том, что бывший король Малайзии развелся с победительницей конкурса «Мисс Москва».

Сама Воеводкина в ответ на эти публикации разместила в соцсетях видео, где появляется Мухаммад V. В конце июля развод был официально подтвержден.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, в чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля.