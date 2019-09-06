Представлен проект новой системы накоплений

Минфин разработал проект закона о новой системе добровольных накоплений под названием «О гарантированном пенсионном продукте».

Новая система позволит присоединять к ней имеющиеся у россиян накопления в системе обязательного пенсионного страхования, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Проект предлагает государству гарантировать сохранность долгосрочных пенсионных накоплений граждан, проводить регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, предоставлять налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

«В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе ОПС накопления... Основная цель данного законопроекта – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», – заключили в ведомстве.

Проект закона будет представлен для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего его внесут в правительство, добавили в Минфине.

Ранее в правительстве опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста.