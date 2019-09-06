Путин одобрил идеологию развития отечественного ракетостроения

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал предложение госкорпорации о создании новой линейки российских ракет.

«Сегодня президент одобрил идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения», – заявил Рогозин, передает РИА «Новости».

Глава госкорпорации отметил, что речь идет о создании новых ракет от среднего до сверхтяжелого класса, а также об отработке метановых технологий.

«Это тематика, которая позволяет Роскосмосу начать разработку многоразовой техники. Начнем с самого простого – (носителя) сверхлегкого класса», – добавил Рогозин.

Ранее Владимир Путин потребовал загрузить мощности космодрома Восточный и обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса.