Власти Архангельска предупредили о потенциально опасных объектах после взрыва под Северодвинском

Власти Архангельской области ответили на сообщения о превышении уровня радиации около понтонов на берегу Белого моря после аварии на полигоне под Северодвинском, назвав их «потенциально опасными объектами».

«Администрацией муниципального образования «Северодвинск» ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов», – сказано в ответе пресс-службы правительства о понтонах, которые появились на побережье после аварии на военном полигоне, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что информация о ситуации направлена в госкорпорацию Росатом, Минобороны России, Росгидромет и местный отдел управления Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что факторов, несущих угрозу жизни и здоровью населения нет.

«Правительством Архангельской области в рамках своих полномочий предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территории региона», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пострадавшие во время аварии на полигоне под Северодвинском идут на поправку.

Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. После этого сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона из-за образования радиоактивного облака. В Росгидромете заверили, что кратковременное превышение природного фона «никакой угрозы населению и окружающей среде не несет».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.