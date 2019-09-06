Путин и Назарбаев посетят отреставрированный павильон «Казахстан» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетят отреставрированный павильон «Казахстан» на ВДНХ, визит состоится 7 сентября.

«Седьмого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня города Москвы... На торжества также приглашен первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Планируется, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе посетят отреставрированный павильон «Казахстан» на ВДНХ», - цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

В 2018 году при реставрации павильона «Центральный» на ВДНХ был обнаружен фрагмент живописи неизвестного мастера.