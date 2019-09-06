Путин поддержал открытие в Приморье филиала мастерской управления «Сенеж»

Президент Владимир Путин пообещал подумать над открытием в Приморском крае филиала мастерской управления «Сенеж».

«Поручение дам администрации, чтобы они проработали (вопрос) с соответствующими структурами. Дело хорошее», – сказал Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Мастерская управления «Сенеж» – это образовательный центр АНО «Россия – страна возможностей». Там проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых).

Ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал конкурсы АНО «Россия – страна возможностей» честными социальными лифтами.