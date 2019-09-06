Подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских уволили из органов

Трое подозреваемых в изнасиловании девушки свердловских полицейских и их непосредственные руководители уволены из МВД, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками патрульно- постовой службы УМВД по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Что касается самих подозреваемых, они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Они будут в случае подтверждения их вины в судебном порядке привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», – передает ТАСС слова Горелых.

Напомним, ранее в Екатеринбурге трем сотрудникам полиции предъявили обвинение в изнасиловании женщины 1997 года рождения в служебном автомобиле в ночь на 18 августа. Подозреваемые задержаны.