Памфилова приняла участие в конференции в Москве после нападения

Глава ЦИК Элла Панфилова, на дом которой в ночь на пятницу было совершено нападение, участвует в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».

Мероприятие началось в 10.00, Панфилова открыла его, приняла участие в дискуссии, а когда был объявлен перерыв, вышла из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Подмосковье ночью было совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Грабитель ударил ее электрошокером.