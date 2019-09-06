Суд Черногории постановил выдать Хорватии свидетеля по делу о попытке переворота

Высший суд Черногории постановил выдать Хорватии Сашу Синджелича, который является ключевым свидетелем по делу о попытке путча на выборах 2016 года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Решением Высшего суда в Черногории утверждено, что выполнены все необходимые условия для выдачи гражданина Сербии С.С. по запросу МВД Хорватии», – приводит ТАСС сообщение суда.

В Хорватии Синджеличу грозит тюремное наказание сроком 21 год за убийство.

Обвиняемый стал ключевым свидетелем в деле против оппозиционного «Демократического фронта», лидеров которого обвинили в подготовке путча в Черногории. В связи с этим, вопрос выдачи Синджелича в Хорватию отложили на время разбирательства.

Сбежав в Сербию, Синджелич, который заявлял о личном участии в подготовке вооруженного переворота, отказался от своих показаний. Он заявил, что черногорские прокуроры заставили его дать показания.

Напомним, Высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова – виновными в подготовке путча в стране; их приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Их обвинили в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича «путем подстрекательства». Москва неоднократно заявляла о голословности таких обвинений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти Черногории, готовили судебный процесс по делу о попытке госпереворота с российским участием.