Суд Черногории постановил выдать Хорватии свидетеля по делу о попытке переворота

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Алкогольный запрет грозит разжечь молодежь

Вопрос, почему в 18 лет уже позволено воевать, а купить бутылку вина по-прежнему нельзя, может оказаться решающимФото: Смирнов Владимир/ТАСС
В Минздраве назвали срок вероятного повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 – до конца текущего года. У такого шага большое количество сторонников, он представляется здравым сразу с нескольких сторон. Но есть и риски, которые касаются не только экономики и здравоохранения, но и политики, причем в наиболее радикальном ее выражении. Возможен ли в стране «алкогольный майдан»?  Подробности...
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США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
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Политические репрессии на Украине не закончились

Павел Волков, публицист
Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...
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Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Суд Черногории постановил выдать Хорватии свидетеля по делу о попытке переворота

              6 сентября 2019, 12:41

              Текст: Евгения Шестак

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              Высший суд Черногории постановил выдать Хорватии Сашу Синджелича, который является ключевым свидетелем по делу о попытке путча на выборах 2016 года, сообщила пресс-служба ведомства.

              «Решением Высшего суда в Черногории утверждено, что выполнены все необходимые условия для выдачи гражданина Сербии С.С. по запросу МВД Хорватии», – приводит ТАСС сообщение суда.

              В Хорватии Синджеличу грозит тюремное наказание сроком 21 год за убийство. 

              Обвиняемый стал ключевым свидетелем в деле против оппозиционного «Демократического фронта», лидеров которого обвинили в подготовке путча в Черногории. В связи с этим, вопрос выдачи Синджелича в Хорватию отложили на время разбирательства.

              Сбежав в Сербию, Синджелич, который заявлял о личном участии в подготовке вооруженного переворота, отказался от своих показаний. Он заявил, что черногорские прокуроры заставили его дать показания. 

              Напомним, Высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова – виновными в подготовке путча в стране; их приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Их обвинили в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича «путем подстрекательства». Москва неоднократно заявляла о голословности таких обвинений.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти Черногории, готовили судебный процесс по делу о попытке госпереворота с российским участием.


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