В США призвали возродить «нормандский формат»

В Вашингтоне надеются, что смена власти на Украине поможет оживить «нормандский формат», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы очень стараемся найти правильный набор решений. И мы надеемся, что решение может быть найдено. Мы также надеемся, что «нормандский формат» возродится после смены руководства в Украине», – заявил он в интервью The Daily Signal.

В конце августа президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы, связанные с подготовкой саммита «нормандской четверки».

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский официально выступил за включение Соединенных Штатов в «нормандский формат».

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