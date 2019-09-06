В Воронеже третий день подряд происходят неполадки с рейсом в Петербург

Вылет рейса Воронеж – Петербург авиакомпании «Руслайн» откладывается в третий раз и теперь планируется на 10.00 мск в пятницу, сообщается на онлайн-табло воронежского аэропорта.

По расписанию время вылета – 7.15 мск. Сначала вылет задержали до 8.15 мск, потом до 9.30 мск. Как пояснили в контакт-центра авиакомпании, задержка вызвана поздним прибытием самолета в Воронеж по технической причине.

«Задержан до 10.00 (мск)», – передает РИА «Новости» информацию табло.

«Рейс задерживается на один час в связи с поздним прибытием самолета в Воронеж по технической причине», – рассказал информированный источник.

Он сообщил, что рейс «Руслайна» из Воронежа во Внуково также был задержан на полчаса.

Напомним, самолет авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в четверг. Подобный инцидент с этим рейсом произошел и в среду.

В «Руслайне» заявили, что рейс Воронеж – Петербург приземлился в аэропорте отправления из-за предположения о некорректной работе резервного источника электроэнергии.

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