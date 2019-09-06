Россия ответила на представление Японии из-за строительства на Курилах

Представление Токио в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан неприемлемо, заявили в посольстве России в Японии.

«Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий», – приводит РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

В посольстве добавили, что плодотворному диалогу по мирному договору такой настрой Токио явно не поспособствует.

Укреплению отношений между Россией и Японией, по мнению дипломатов, способствовала бы совместная работа по договоренностям, достигнутым властями обеих стран, а не представления.

Накануне президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском нескольких предприятий, в частности рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Правительство Японии пообещало надлежащим образом ответить на открытие завода.

Напомним, ранее Москва призывала не ждать прорыва в переговорах по мирному договору с Токио, так как позиции России и Японии значительно расходятся.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о настоящей цене, которую Россия просит за Южные Курилы.

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