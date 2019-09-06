Роскачество выяснило, кто готов переплачивать за лучший товар

Потребители стали более внимательно относиться к составу продукта, причем женщины чаще готовы переплачивать за более качественный товар, сообщили в Роскачестве.

По данным исследования аналитического агентства «Ромир», подготовленного специально для Роскачества, для 30% покупателей весомым аргументом при покупке товара также стала торговая марка. При этом цена стала самым незначительным фактором при выборе продукции: на нее обращают внимание лишь 2% покупателей.

«Почти половина опрошенных соглашаются с тем, что, при прочих равных условиях, они предпочтут товар повышенного качества, даже если придется заплатить за него больше. Среди женщин данный показатель выше, чем среди мужчин (49% против 42%)», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Информация на упаковке остается для 64% потребителей стала главным ориентиром качества продукции, а лидирующим фактором при выборе продукции является срок годности: он важен для 72% опрошенных. Среди других значимых факторов указываются дата изготовления (на нее в 2019 году указали 65%, в 2018 году – 64% опрошенных), состав продукта (39% и 42% соответственно), масса или объем (34% и 32%).

В ведомстве отметили, что покупатели в равной степени (по 19%) обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу и на страну изготовителя, а информация о знаке качества занимает восьмую позицию и важна для 13% опрошенных покупателей.

Напомним, в конце августа Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук.