Синоптики рассказали о погоде в Москве

В пятницу, 6 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 22-24 градусов, по области – 20-25 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба.