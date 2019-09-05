От поддержки Навального отказался еще один кандидат от КПРФ

Кандидат от КПРФ на выборы в Мосгордуму Александр Видьманов заявил, что подход «умного голосования» блогера Алексея Навального является неверным, главным на выборах считает список его партии.

«Касаемо каких-то списков и тех, кто их составляет. Я полностью поддерживаю [лидера КПРФ] Геннадия Зюганова, что много спекуляций идет, вычленяются фамилии и, наверное, это неверный подход. Единственный и главный список для меня – это список КПРФ», – передает его слова ТАСС.

Ранее действующий депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко также заявил, что не нуждается в поддержке сторонников Навального.

Народный артист СССР Василий Лановой, комментируя идею Навального с «умным голосованием», заявил, что намерен голосовать именно за «провластных» кандидатов, и предложил свой список из кандидатов по 45 избирательным округам.

Оппозиционеры в рамках «умного голосования» рекомендуют избирателям поддерживать на предстоящих выборах в Мосгордуму определенных кандидатов не от партии власти. Навальный призвал избирателей поддержать на выборах и Видьманова, который баллотируется по 39-му избирательному округу.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.