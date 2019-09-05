МИД Украины возмутился словам экс-президента Республики Сербской о российском Крыме

МИД Украины прокомментировал высказывание экс-президента Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины), члена президиума страны Милорада Додика о том, что Крым является частью России.

Украинское дипведомство направило ноту протеста в МИД Боснии и Герцеговины, об этом сообщается на сайте министерства.

«МИД Украины ценит официальную позицию коллегиальной президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена президиума Милорада Додика как выражение его собственного видения ситуации», – отметило ведомство.

Ранее Додик в интервью, опубликованному на сайте «Эксперт Online», заявил, что для него Крым – это часть России, при этом отметил, что Босния вряд ли признает это, поскольку для этого нужно больше голосов.