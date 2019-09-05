Российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии сотруднику Ростеха

Сотрудники российского посольства в Италии получили консульский доступ к задержанному по запросу США в Неаполе сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александру Коршунову.

«30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России А. Ю. Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному», – сообщили в МИД, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Коршунову «оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка».

«Посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжая разбираться в ситуации», – уточнили в МИД.

Ранее Владимир Путин в связи с этой историей заявил, что задержания россиян по инициативе США мешают двусторонним отношениям. Президент назвал это «плохой практикой», которая может быть связана с конкурентной борьбой.

В МИД задержание россиянина также назвали «примером недобросовестной конкуренции».