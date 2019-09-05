Врио главы Астраханской области наградил победителей конкурса «Губернаторский резерв»

В Астраханской области завершился кадровый конкурс «Губернаторский резерв». Врио губернатора региона Игорь Бабушкин на церемонии закрытия наградил в Астраханском кремле 50 победителей.

В заключительном этапе приняли участие 150 человек, из которых было определено 50 победителей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Церемония закрытия конкурса и награждения победителей прошла в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» Астраханского кремля. В рамках торжественной части к финалистам проекта обратились временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и космонавт, Герой России Юрий Лончаков.

Глава региона подвел итог финала конкурса и кадрового проекта в целом. Он напомнил, что заявки подали более 7 тыс. человек.

«Для нас это рекорд. Если сравнивать по численности населения региона, где проходили аналогичные конкурсы, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области», – сказал Игорь Бабушкин.

«Мы рассчитываем именно на вас. Нам вместе предстоит решить огромное количество задач социально-экономического развития Астраханской области. Конкурс – это только начало нового этапа. Вы уже доказали, что вы содержательные люди, квалифицированные управленцы, неравнодушные граждане, на которых можно рассчитывать. Теперь вам предстоит оправдать это доверие», – обратился он к финалистам.

Алексей Комиссаров в своём выступлении поблагодарил руководство Астраханской области за успешное проведение кадрового конкурса. «В этом большая заслуга временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Юрьевича Бабушкина. Без его заинтересованности и внимания было бы невозможно провести такой конкурс на региональном уровне. На финале участники показали свой профессионализм и высокую работоспособность. Уверен, что ваши компетенции и опыт вы будете активно применять для дальнейшего развития региона – Астраханской области», — подчеркнул он.

Алексей Комиссаров выразил надежду, что для многих участников конкурс станет только началом дальнейшего развития.

«Участие в финале регионального конкурса такого уровня – это уже большое достижение. Не все добились титула победителя, но у всех еще будет много возможностей испытать себя», – обратился он к финалистам.

Юрий Лончаков поздравил конкурсантов и пожелал им удачи.

«Всегда приятно осознавать, что у нас такая замечательная молодежь, у которой есть цели, которая стремится сделать свою страну и свой регион лучше», – сказал он.

С напутствием к финалистам также обратился известный отечественный режиссер, обладатель премии «Оскар» Американской киноакадемии, член Наблюдательного совета конкурса Владимир Меньшов.

«Готовьтесь к большим переменам в своей судьбе», – сказал он и пожелал конкурсантам интересной работы.

Игорь Бабушкин и Алексей Комиссаров вручили призы победителям. Все они получат шанс войти в команду губернатора и принять участие в лучших отечественных образовательных программах.

В ходе финала конкурса Игорь Бабушкин отметил некоторых перспективных кандидатов из числа участников, и на ближайшее время уже запланированы собеседования более чем с 20 победителями проекта для назначения на руководящие позиции в органы власти Астраханской области.